Atacan a balazos a elemento de la Policía Estatal en Culiacán

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva fue atacado a balazos durante la madrugada de este viernes en el fraccionamiento Costa del Sol, en la ciudad de Culiacán.

El atentado ocurrió a las 5:30 horas. Se reporta que el policía se encontraba saliendo de su domicilio cuando fue agredido a disparos por un grupo de civiles armados.

Según refiere el personal policial, fueron ocupantes de un vehículo sedán y de una motocicleta los que pasaron para abrir fuego contra él y entonces emprender la huida rumbo hacia el sector de El Ranchito.

El hecho fue reportado por el mismo policía al número de emergencias 9-1-1, provocando la movilización de sus mismos colegas y de otras corporaciones para atender el caso y asegurarse de que se encontrara estable.

Se espera que el personal al de seguridad despliegue un operativo en búsqueda de los responsables, sin embargo y de momento no se ha reportado alguna detención tras el hecho.