$!Atacan a balazos a hombre de 45 años en el Vallado Viejo, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre de 45 años resultó herido de bala la tarde de este lunes luego de ser atacado cuando caminaba por una de las calles de la colonia Vallado Viejo, cerca del edificio de Protección Civil Estatal.

El lesionado fue identificado por sus familiares en el lugar como Alejandro Rafael, quien presentó un impacto de bala en la región del abdomen.

El ataque fue reportado alrededor de las 15:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de seguridad hacia el sector.