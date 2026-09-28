Seguridad
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Ataque directo

Atacan a balazos a hombre de 45 años en el Vallado Viejo, en Culiacán

Alejandro Rafael, resultó herido de bala en el abdomen tras ser atacado cuando caminaba por calles del Vallado Viejo, cerca de las instalaciones de Protección Civil Estatal
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/09/2026 16:03
28/09/2026 16:03

CULIACÁN._ Un hombre de 45 años resultó herido de bala la tarde de este lunes luego de ser atacado cuando caminaba por una de las calles de la colonia Vallado Viejo, cerca del edificio de Protección Civil Estatal.

El lesionado fue identificado por sus familiares en el lugar como Alejandro Rafael, quien presentó un impacto de bala en la región del abdomen.

El ataque fue reportado alrededor de las 15:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de seguridad hacia el sector.

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Al llegar al lugar, los agentes localizaron al hombre herido y solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron a un hospital para continuar con su atención médica.

Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones que presentó.

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Elementos de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios sobre la agresión.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras se llevaron a cabo los trabajos periciales.

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