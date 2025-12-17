$!Atacan a balazos a hombre dentro de domicilio de la colonia Proyecto Alfa, en Culiacán

Los hechos se registraron aproximadamente a las 18:00 horas de este miércoles sobre la calle Agua Colorada, entre Tercera y Alfa, cerca de la avenida Manuel J. Clouthier.

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido durante un ataque a balazos dentro de un domicilio de la colonia Proyecto Alfa, en la zona sur de Culiacán.

Según reportes preliminares, un grupo de sujetos armados arribó al domicilio y desde la calle disparó hacia dentro de una casa, donde se encontraba la víctima.

Hasta el momento no se ha identificado al sujeto, quien fue llevado por cuerpos de emergencia hacia un hospital, desconociéndose su estado de salud.

La calle permanece bajo resguardo y custodia de elementos del Ejército Mexicano, quienes aseguraron cerca de seis casquillos percutidos que quedaron regados sobre el pavimento.