$!Atacan a balazos a hombre dentro de un bar en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos dentro de un bar ubicado en el Centro de Mazatlán.

La agresión se reportó a las 19:30 horas en un establecimiento ubicado por la calle Luis Zúñiga, entre Benito Juárez y Aquiles Serdán.

De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien aparentemente era el responsable o cantinero del lugar.