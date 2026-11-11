$!Atacan a balazos a hombre dentro de un bar en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos dentro de un bar ubicado en el Centro de Mazatlán.
La agresión se reportó a las 19:30 horas en un establecimiento ubicado por la calle Luis Zúñiga, entre Benito Juárez y Aquiles Serdán.
De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados ingresaron al negocio y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, quien aparentemente era el responsable o cantinero del lugar.
Tras el ataque, los agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido, mientras que el hombre quedó herido en el interior del bar.
Al lugar acudieron socorristas de Cruz Roja, quienes auxiliaron a la víctima y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, agentes de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como la gravedad de sus lesiones. Tampoco se reportan personas detenidas.