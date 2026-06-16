$!Atacan a balazos a hombre dentro de una vivienda en la colonia Los Pinos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego durante la mañana de este martes 16 de junio al ser atacado dentro de un domicilio ubicado en la colonia Los Pinos, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 11:15 horas en una vivienda de dos plantas localizada en la esquina de la calle Río del Carmen y Pascual Orozco, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.
Elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para verificar el reporte y encontraron a un hombre lesionado dentro del inmueble.
De manera preliminar, la víctima fue identificada como Alberto, de aproximadamente 50 años de edad, quien vestía una camisa color naranja y un short de mezclilla azul.
Las autoridades observaron que presentaba heridas de bala, por lo que fue solicitado el apoyo de cuerpos de emergencia. Se presume que las heridas las mostraba en la cabeza, ya que fue en esa zona donde mostraba gran cantidad de sangre.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana ingresaron al domicilio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.
Mientras se realizaban las labores de rescate, elementos militares mantuvieron asegurada la zona para preservar posibles evidencias relacionadas con la agresión.
Más tarde, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.
Con este hecho, suman al menos tres ataques armados registrados durante la mañana de este martes en distintos puntos de Culiacán. Horas antes se reportaron agresiones contra viviendas en el fraccionamiento Santa Rocío y en la colonia 21 de Marzo, donde también se registraron daños materiales por disparos de arma de fuego.