$!Atacan a balazos a hombre dentro de una vivienda en la colonia Los Pinos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego durante la mañana de este martes 16 de junio al ser atacado dentro de un domicilio ubicado en la colonia Los Pinos, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:15 horas en una vivienda de dos plantas localizada en la esquina de la calle Río del Carmen y Pascual Orozco, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones.

Elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para verificar el reporte y encontraron a un hombre lesionado dentro del inmueble.