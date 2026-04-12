$!Atacan a balazos a hombre en campo deportivo de la colonia Pemex, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este domingo 12 de abril en las inmediaciones de un campo deportivo de la colonia Pemex, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 horas en el campo que se ubica frente a la avenida César López de Lara, entre las calles Rafael Martínez Escobar y Alfonso Cravioto.

De acuerdo con los reportes, la víctima se encontraba a las afueras del espacio deportivo cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.

Hasta el momento, la identidad del lesionado no ha sido confirmada; sin embargo, de manera preliminar se indicó que trabaja como cuidador de dichos campos.