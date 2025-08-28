Atacan a balazos a hombre en la colonia 5 de Febrero, en Culiacán; muere en hospital

CULIACÁN._ Sin vida fue declarado Flavio Humberto, de 33 años de edad, en un hospital de Culiacán, luego de haber sido atacado a balazos por civiles armados en la colonia 5 de Febrero, al oriente de la ciudad.

El hecho se registró la noche de este jueves 28 agosto. Según reportes, la víctima fue agredida alrededor de las 18:30 horas frente a un domicilio ubicado en la calle Paula Moreno y la avenida Juan de la Cava.

Familiares trasladaron al hombre en un vehículo particular hacia un hospital para recibir atención médica; el hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, sin embargo, cuando las autoridades de seguridad arribaron al punto, la víctimia ya había sido movilizada.

Pesé a los intentos de los médicos, Flavio Humberto terminó perdiendo la vida por la gravedad de sus heridas, por lo que se comunicó a la autoridad de investigación para atender el caso.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.