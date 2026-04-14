$!Atacan a balazos a hombre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde-noche de este martes 14 de abril en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Cruz Medina y Rosendo Licenciado Rodríguez, cerca de una institución educativa del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en las inmediaciones de un taller mecánico cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.