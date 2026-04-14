$!Atacan a balazos a hombre en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde-noche de este martes 14 de abril en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 18:30 horas en el cruce de las calles Cruz Medina y Rosendo Licenciado Rodríguez, cerca de una institución educativa del sector.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en las inmediaciones de un taller mecánico cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, familiares del lesionado lo auxiliaron y lo trasladaron por sus propios medios a un hospital, donde ingresó con heridas producidas por arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio luego del reporte de detonaciones y aseguraron la zona, donde quedaron indicios balísticos.
Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad del herido ni sobre personas detenidas por este hecho.
Se espera que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realicen las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.