Atacan a balazos a hombre en la Colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre es reportado como grave de salud tras haber sido herido con arma de fuego la noche de este miércoles en la Colonia Pueblo Nuevo.

El hombre, identificado como Vicente Aarón “N”, “El Moya”, de 50 años, fue trasladado por Cruz Roja a un hospital luego del ataque ocurrido cuando se encontraba cerca de la Capilla de Fátima.

La víctima se trataría de un conocido beisbolista local.

Vecinos de diversos sectores reportaron en redes sociales, alrededor de las 21:30 horas, sobre detonaciones de arma de fuego, así como la presencia de una persona al parecer herida.

Al lugar acudieron diversas corporaciones de auxilio y seguridad para dar atención a hombre e intentar localizar al o los responsables.