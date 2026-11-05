$!Atacan a balazos a hombre frente a vivienda en la colonia Juárez de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves frente a una vivienda ubicada en la colonia Juárez, en Mazatlán.
La víctima fue identificada como César Alberto “N”, de 62 años.
El ataque se registró alrededor de las 12:40 horas sobre la calle Agustín Melgar, entre Pedro Infante y Jorge Negrete. De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, dos hombres armados que viajaban en una motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon en al menos tres ocasiones.
El hombre presentó heridas de bala en una pierna, el abdomen y un brazo. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al lesionado. Posteriormente, lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.
Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los primeros respondientes al reporte del ataque y acordonaron la zona para preservar los indicios.
Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, quienes resguardaron el área.
Cabe señalar que en esa misma vivienda ya se había registrado otro ataque armado la noche del 13 de agosto, cuando una mujer resultó herida y también tuvo que ser trasladada a un hospital.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recolectaron los indicios localizados en el sitio para integrar la carpeta de investigación.