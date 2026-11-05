$!Atacan a balazos a hombre frente a vivienda en la colonia Juárez de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves frente a una vivienda ubicada en la colonia Juárez, en Mazatlán.

La víctima fue identificada como César Alberto “N”, de 62 años.

El ataque se registró alrededor de las 12:40 horas sobre la calle Agustín Melgar, entre Pedro Infante y Jorge Negrete. De acuerdo con versiones de personas que se encontraban en el lugar, dos hombres armados que viajaban en una motocicleta se acercaron a la víctima y le dispararon en al menos tres ocasiones.