$!Atacan a balazos a joven a bordo de un auto en la Colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con dos impactos de bala en su costado izquierdo fue trasladado un joven a un hospital la noche de este viernes, tras un ataque armado en la Colonia Benito Juárez.

Los hechos se reportaron a las 21:05 horas por la Calle Mutualismo, entre las calles Ángel Armienta y Javier Mina, a un costado de la barda perimetral de la Tercera Región Militar.

Al parecer, el hombre, identificado como Sergio Alberto “N”, de 23 años, se encontraba a bordo de un auto Volkswagen Golf cuando fue agredido por una persona que le disparó en dos ocasiones.