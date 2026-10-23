$!Atacan a balazos a joven a bordo de un auto en la Colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con dos impactos de bala en su costado izquierdo fue trasladado un joven a un hospital la noche de este viernes, tras un ataque armado en la Colonia Benito Juárez.
Los hechos se reportaron a las 21:05 horas por la Calle Mutualismo, entre las calles Ángel Armienta y Javier Mina, a un costado de la barda perimetral de la Tercera Región Militar.
Al parecer, el hombre, identificado como Sergio Alberto “N”, de 23 años, se encontraba a bordo de un auto Volkswagen Golf cuando fue agredido por una persona que le disparó en dos ocasiones.
El atacante logró darse a la fuga mientras que la víctima recibió los primeros auxilios por parte de personal de Sanidad del Ejército, que lo estabilizó en el lugar.
Minutos más tarde, paramédicos del Grupo Cobras lo trasladaron de urgencia en una ambulancia a un hospital.
La zona quedó acordonada y en el lugar se detectaron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros.