$!Atacan a balazos a joven en estacionamiento de supermercado del sector Humaya, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre joven resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este jueves 23 de abril en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector Humaya, al norte de Culiacán. El hecho fue reportado alrededor de las 12:45 horas en el establecimiento localizado entre el bulevar José Limón y el bulevar República de Brasil.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en la rampa de acceso hacia el área de estacionamiento cuando un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones.

Versiones preliminares señalan que el agresor viajaba solo a bordo de una motocicleta, en la que huyó inmediatamente después del ataque con rumbo desconocido.

Personas que se encontraban dentro del supermercado realizaron llamadas al número de emergencias 911 al escuchar las detonaciones. Elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al sitio y localizaron al lesionado aún consciente, aunque con abundante pérdida de sangre.

Personal militar le brindó los primeros auxilios y le colocó vendajes en el torso y pecho, zonas donde presuntamente presentaba impactos de bala. Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes estabilizaron al herido y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un hospital de la ciudad.