$!Atacan a balazos a joven en la colonia Chulavista, en Culiacán

Un joven fue atacado a balazos durante la mañana de este martes, junto a las instalaciones del Conalep 3 en la colonia Chulavista, al sur de la ciudad.

La víctima fue identificada como Paúl Ernesto “N”, de 21 años, quien presentó lesiones por impacto de bala en la región pélvica tras ser agredido sobre la calle Rubén Martí, alrededor de las 11:20 horas.