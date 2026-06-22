Atacan a balazos a joven en la colonia Plutarco Elías Calles, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Un joven identificado como Andrey, de 26 años de edad, resultó herido por proyectil de arma de fuego tras ser atacado por sujetos desconocidos minutos antes de la madrugada de este lunes en la colonia Plutarco Elías Calles, al sur de la ciudad.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos sobre la calle Municipio Libre, entre Alfonso Cabrera e Hilario Medina.

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes localizaron al joven con heridas de bala y le brindaron los primeros auxilios mientras solicitaban el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba al menos dos impactos de bala, presuntamente en la espalda.

El ataque ocurrió minutos antes de la medianoche y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas. Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.