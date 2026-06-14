Atacan a balazos a joven en Las Coloradas, en Culiacán; resulta herido en manos y rostro

CULIACÁN._ Un joven resultó herido de bala durante la noche del sábado 13 de junio en la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán, y posteriormente fue trasladado por sus familiares a recibir atención médica.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas en un domicilio ubicado sobre las calles Vara Blanca y Abedules, donde la víctima fue atacada por al menos un hombre armado.

De acuerdo con los primeros informes, el agresor arribó al inmueble y disparó en repetidas ocasiones contra el joven, para después darse a la fuga.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo, de 23 años de edad.

Tras la agresión, familiares del lesionado lo auxiliaron y lo trasladaron en un vehículo particular a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, donde fue recibido por personal médico.

Según los reportes preliminares, el joven presentaba heridas de bala en ambas manos, además de esquirlas de proyectil en el rostro y una posible fractura de nariz derivada de golpes.

Debido a la naturaleza de las lesiones, el personal médico notificó el ingreso del paciente a las autoridades, por lo que elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para recabar información sobre lo ocurrido.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar al responsable del ataque.