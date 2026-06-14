$!Atacan a balazos a joven frente a su domicilio en el sector Barrancos, en Culiacán

Un joven resultó herido por disparos de arma de fuego durante la tarde de este domingo 14 de junio tras ser atacado frente a su domicilio en el fraccionamiento Nakayama, ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 16:10 horas sobre el cruce de la avenida Fernando Cuén y la calle José Rubén Romero, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por arma de fuego.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en las inmediaciones de su vivienda cuando fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.
El joven fue identificado como Alberto, de 22 años de edad, quien quedó herido frente al inmueble donde ocurrió la agresión.
Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron al lesionado aún con signos vitales.
Minutos después arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la ciudad para recibir atención médica especializada.
La escena quedó bajo resguardo de personal militar mientras peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes.