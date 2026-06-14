$!Atacan a balazos a joven frente a su domicilio en el sector Barrancos, en Culiacán

Un joven resultó herido por disparos de arma de fuego durante la tarde de este domingo 14 de junio tras ser atacado frente a su domicilio en el fraccionamiento Nakayama, ubicado en el sector Barrancos, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:10 horas sobre el cruce de la avenida Fernando Cuén y la calle José Rubén Romero, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en las inmediaciones de su vivienda cuando fue sorprendida por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.