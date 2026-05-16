Atacan a balazos a joven y menor en Hacienda del Valle, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven y un menor de edad resultaron con lesiones en las piernas tras ser atacados a balazos la noche de este sábado en la colonia Hacienda del Valle, al sur de Culiacán.

Las víctimas fueron reconocidas como José Armando “N”, de 27 años de edad; y Juan de Dios “N”, de 14 años.

Ambos fueron agredidos a tiros por la calle Constituyente Alberto Terrones, entre Cumbres Mayores y Luis Manuel Rojas, aproximadamente a las 22:30 horas de este 16 de mayo.

Paramédicos de Grupo Gerum Salvamento y Rescate A.C., y de Cruz Roja Mexicana, atendieron el hecho y brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, para posteriormente trasladarla a un hospital.