$!Atacan a balazos a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya en Culiacán

CULIACÁN. _ Los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, resultaron heridos tras una agresión con armas de fuego registrada este miércoles al mediodía en el sector Centro de Culiacán.
En el hecho también resultó lesionado el chofer del legislador identificado como Gonzalo Quintero Baca.
Fuentes oficiales confirmaron a Noroeste que el exalcalde de Culiacán durante el periodo 2014–2016 se encuentra en estado de salud grave.
La agresión ocurrió sobre el Paseo Niños Héroes, entre la calle Domingo Rubí y el paso peatonal del Ajedrez, en las inmediaciones del Malecón Viejo, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal, ubicada a corta distancia de las oficinas estatales del partido Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en la vía pública cuando fueron alcanzadas por los disparos. Tras el aviso al número de emergencias, los lesionados fueron auxiliados y trasladados a un hospital de la capital sinaloense para recibir atención médica, según confirmaron fuentes del propio partido.
En el lugar quedó una camioneta Audi color blanca con impactos de proyectil en el costado del conductor. Asimismo, el vehículo en el que fueron trasladadas dos de las tres personas lesionadas también presentaba daños por proyectil de arma de fuego del lado del conductor.
Elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para resguardar el área y llevar a cabo las diligencias correspondientes, además del levantamiento de indicios que permitan esclarecer el móvil de la agresión.