$!Atacan a balazos a los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya en Culiacán

CULIACÁN. _ Los diputados del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, resultaron heridos tras una agresión con armas de fuego registrada este miércoles al mediodía en el sector Centro de Culiacán. En el hecho también resultó lesionado el chofer del legislador identificado como Gonzalo Quintero Baca. Fuentes oficiales confirmaron a Noroeste que el exalcalde de Culiacán durante el periodo 2014–2016 se encuentra en estado de salud grave.

La agresión ocurrió sobre el Paseo Niños Héroes, entre la calle Domingo Rubí y el paso peatonal del Ajedrez, en las inmediaciones del Malecón Viejo, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal, ubicada a corta distancia de las oficinas estatales del partido Movimiento Ciudadano. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban en la vía pública cuando fueron alcanzadas por los disparos. Tras el aviso al número de emergencias, los lesionados fueron auxiliados y trasladados a un hospital de la capital sinaloense para recibir atención médica, según confirmaron fuentes del propio partido.