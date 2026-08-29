$!Atacan a balazos a madre buscadora y a su hija en Culiacán

La madre buscadora Alma Rosa Rojo y su hija Yesenia resultaron heridas tras ser atacadas a balazos la tarde de este sábado mientras circulaban a bordo de un vehículo en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.
En el vehículo también viajaban tres menores de edad, nietos de Alma Rosa, quienes habrían sufrido una crisis nerviosa.
La agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas sobre la avenida Jesús Silva Herzog, entre Maximiliano Gámez y Rosendo Rodríguez, cuando la familia circulaba en un Toyota Yaris blanco, modelo reciente.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado disparó en repetidas ocasiones contra el automóvil. Los impactos alcanzaron la carrocería y los cristales de la unidad.
Después de la agresión, vecinos del sector resguardaron a las menores en un domicilio, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Minutos después llegaron paramédicos de Cruz Roja y personal de Rescate Urbano y Urgencias Básicas del Grupo GERUM, quienes atendieron a los menores de edad.
El área fue acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Policía de Investigación, quienes acudieron para recabar información sobre el ataque.
En el sitio fueron localizados al menos ocho casquillos de arma larga.
Alma Rosa Rojo, se convirtió en buscadora tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel Rojo el 4 de julio de 2009 y fundó el colectivo Voces Unidas por la Vida.