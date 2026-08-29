$!Atacan a balazos a madre buscadora y a su hija en Culiacán

La madre buscadora Alma Rosa Rojo y su hija Yesenia resultaron heridas tras ser atacadas a balazos la tarde de este sábado mientras circulaban a bordo de un vehículo en la colonia Estela Ortiz de Toledo, al surponiente de Culiacán.

En el vehículo también viajaban tres menores de edad, nietos de Alma Rosa, quienes habrían sufrido una crisis nerviosa.

La agresión ocurrió alrededor de las 13:30 horas sobre la avenida Jesús Silva Herzog, entre Maximiliano Gámez y Rosendo Rodríguez, cuando la familia circulaba en un Toyota Yaris blanco, modelo reciente.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado disparó en repetidas ocasiones contra el automóvil. Los impactos alcanzaron la carrocería y los cristales de la unidad.