Atacan a balazos a menor de edad en Loma de Tamazula, en Culiacán

La tarde de este martes se reportó un ataque armado que dejó como saldo a un menor de edad herido de bala en la colonia Loma de Tamazula, al oriente de Culiacán.

La víctima fue identificada como Ramón Alfonso “N”, de 14 años, quien presuntamente trabaja en una purificadora de agua.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias, así como el punto exacto en el que ocurrió la agresión.

La movilización de cuerpos de emergencias por este caso fue alrededor de las 18:00 horas de este 25 de noviembre.

El joven fue ingresado de urgencia en un hospital de la ciudad, donde permanece bajo intervención médica.