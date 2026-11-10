$!Atacan a balazos a motociclista en el bulevar Las Torres de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido tras sufrir una agresión con armas de fuego mientras circulaba en una motocicleta sobre el bulevar Las Torres, a la altura de la Colonia Antonio Nakayama, en el sector Barrancos.
El afectado fue identificado como Jonatan Alexander, de 31 años. El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este martes 10 de noviembre, momentos después de que vecinos de la zona escucharon detonaciones en las inmediaciones.
Efectivos del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Municipal arribaron al sitio como primeros respondientes y hallaron al motociclista lesionado por impactos de bala.
Socorristas de la Cruz Roja le proporcionaron los primeros auxilios en el lugar de los hechos y posteriormente lo trasladaron en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.
La motocicleta en la que viajaba la víctima quedó asegurada en el sitio del ataque, donde peritos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo la recolección de indicios para integrar la carpeta de investigación.