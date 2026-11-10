$!Atacan a balazos a motociclista en el bulevar Las Torres de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre resultó herido tras sufrir una agresión con armas de fuego mientras circulaba en una motocicleta sobre el bulevar Las Torres, a la altura de la Colonia Antonio Nakayama, en el sector Barrancos.

El afectado fue identificado como Jonatan Alexander, de 31 años. El ataque ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este martes 10 de noviembre, momentos después de que vecinos de la zona escucharon detonaciones en las inmediaciones.