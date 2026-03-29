$!Atacan a balazos a motociclista en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

Un motociclista resultó herido de bala tras una agresión armada registrada la noche de este domingo 29 de marzo en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles Rubén Báez Márquez y Constituyente Francisco Múgica, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por civiles armados que viajaban en un vehículo sedán, desde donde le dispararon en repetidas ocasiones.