$!Atacan a balazos a motociclista en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán

Un motociclista resultó herido de bala tras una agresión armada registrada la noche de este domingo 29 de marzo en la colonia Adolfo López Mateos, en Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 19:00 horas en el cruce de las calles Rubén Báez Márquez y Constituyente Francisco Múgica, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con versiones preliminares, la víctima circulaba en su motocicleta cuando fue interceptada por civiles armados que viajaban en un vehículo sedán, desde donde le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada por particulares a un hospital de la ciudad, por lo que al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano ya no la localizaron.
En la escena quedó abandonada la unidad ligera en la que viajaba el lesionado, por lo que militares acordonaron el área para preservar los indicios.
Se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.
Cabe señalar que este es el segundo ataque contra motociclistas registrado durante este domingo, ya que horas antes otro hombre fue herido a balazos en la colonia Barrancos, frente a la Escuela Secundaria Técnica 75.