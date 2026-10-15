Atacan a balazos a mujer en Escuinapa y resulta herida

ESCUINAPA._ Una mujer fue herida con disparos de arma de fuego en la Colonia 13 de septiembre, fue trasladada al Hospital IMSS Bienestar.

Los hechos fueron reportados al 911 en la Colonia 13 de septiembre, por la Calle Rosario Garibaldi y Juan Alvarado, a espaldas del campo de béisbol.

Se indicó que el presunto responsable iba en una motocicleta y le disparó a la mujer, eran alrededor de las 17:00 horas.

La víctima, identificada como Dora, fue trasladada a recibir atención médica en un vehículo particular.

Este es el tercer ataque con arma de fuego a mujeres. El sábado pasado Lucero “A” murió después de ser agredida en una birriería y el lunes la estilista Renata “B” fue atacada en su negocio en el Centro de la ciudad.