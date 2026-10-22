$!Atacan a balazos a mujer en la Avenida Santa Rosa, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue tirada y herida con disparos de arma de fuego sobre un tramo de terracería de la Avenida Santa Rosa, a espaldas del estadio El Encanto.
El ataque se reportó a las 21:20 horas del miércoles en el área ubicada entre los fraccionamientos La Riviera y Paradera Dorada VI,
Al parecer la mujer fue arrojada desde un automóvil y baleada en ese mismo lugar, por lo que las detonaciones orientaron a elementos del Ejército que se encontraban en la zona.
Paramédicos de Bomberos Veteranos estabilizaron a la víctima, quien presentaba tres impactos de bala, y la trasladaron de urgencia a un hospital.
La mujer herida se identificó como Elizabeth “N”, de 32 años de edad.