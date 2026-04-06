$!Atacan a balazos a mujer en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán

Una mujer resultó herida de bala la tarde de este lunes 6 de abril tras un ataque armado registrado en la colonia Miguel Alemán, en el sector centro de Culiacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 horas en el cruce de las calles Mauro Huerta y la avenida Aquiles Serdán, donde fue localizada la víctima con lesiones provocadas por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, la mujer presentaba heridas en la zona del tórax, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado.