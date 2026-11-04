$!Atacan a balazos a pareja en la colonia Francisco Solís, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una pareja resultó lesionada tras ser atacada con disparos de arma de fuego la noche de este miércoles en la colonia Francisco Solís.

El hecho se registró sobre la calle Nuevo León, casi esquina con la calle 13 de Mayo, frente a la vivienda donde se encontraba la pareja, cuando fueron interceptados por hombres que viajaban a bordo de una motocicleta y dispararon en su contra.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona donde.

En el lugar fueron localizados seis casquillos percutidos sobre la calle, al parecer calibre 9 milímetros.