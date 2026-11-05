Atacan a balazos a pepenador dentro del Basurón Municipal de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre identificado como Julio César “N”, de 38 años, fue herido de bala en la cabeza la tarde de este jueves en el Basurón Municipal de Mazatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando hombres armados ingresaron a la zona del relleno sanitario y dispararon contra el trabajador, quien presuntamente se dedica a la pepena. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán fueron los primeros en llegar y brindaron los primeros auxilios al lesionado.

Minutos después, socorristas de Cruz Roja lo trasladaron a un hospital, donde recibiría atención médica especializada.