$!Atacan a balazos a plomero en la colonia Gabriel Leyva, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Arnulfo, de 51 años de edad y de oficio plomero, fue atacado a balazos la noche de este lunes 24 de noviembre en la colonia Gabriel Leyva, en Culiacán, frente a la Escuela Secundaria General No. 1.
El hecho ocurrió cuando el hombre circulaba por la calle Mariano Abasolo, siendo en el cruce de la avenida Ignacio Allende donde fue hallado con heridas de bala.
De acuerdo con los primeros reportes, Arnulfo fue sorprendido por individuos armados que le dispararon a corta distancia.
Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido, sin que testigos pudieran aportar mayores características sobre ellos o del vehículo en el que huyeron.
Minutos después del ataque, vecinos solicitaron apoyo a las líneas de emergencia. Personal de Cruz Roja llegó al lugar y encontró al hombre malherido sobre la rúa, por lo que procedió a brindarle atención prehospitalaria.
Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación médica.
En la escena no se localizaron casquillos percutidos, lo que generó dudas sobre la mecánica de los hechos. Sin embargo, en el área se observaron manchas de sangre que confirmaron el punto exacto donde el hombre fue atacado.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido. Agentes de la Policía de Investigación del Estado tomaron declaraciones, revisaron cámaras cercanas y realizaron las diligencias correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.