$!Atacan a balazos a plomero en la colonia Gabriel Leyva, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Arnulfo, de 51 años de edad y de oficio plomero, fue atacado a balazos la noche de este lunes 24 de noviembre en la colonia Gabriel Leyva, en Culiacán, frente a la Escuela Secundaria General No. 1.

El hecho ocurrió cuando el hombre circulaba por la calle Mariano Abasolo, siendo en el cruce de la avenida Ignacio Allende donde fue hallado con heridas de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, Arnulfo fue sorprendido por individuos armados que le dispararon a corta distancia.

Tras la agresión, los responsables escaparon con rumbo desconocido, sin que testigos pudieran aportar mayores características sobre ellos o del vehículo en el que huyeron.