$!Atacan a balazos a policía municipal en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un elemento activo de la Policía Municipal resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche de este miércoles en la colonia Rafael Buelna.

El hecho se registró en el cruce de las calles Amado Nervo y Francisco Zarco, donde de acuerdo a los primeros reportes, el agente fue interceptado por hombres armados que dispararon en su contra.

Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias 911, por lo que de inmediato se movilizaron las corporaciones de seguridad.