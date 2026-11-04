$!Atacan a balazos a policía municipal en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un elemento activo de la Policía Municipal resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche de este miércoles en la colonia Rafael Buelna.
El hecho se registró en el cruce de las calles Amado Nervo y Francisco Zarco, donde de acuerdo a los primeros reportes, el agente fue interceptado por hombres armados que dispararon en su contra.
Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido.
Vecinos del sector reportaron las detonaciones al número de emergencias 911, por lo que de inmediato se movilizaron las corporaciones de seguridad.
Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, quienes brindaron los primeros auxilios al agente en el sitio y lo estabilizaron para su traslado.
El policía fue trasladado con una amplia escolta de patrullas hasta el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, donde recibió atención médica inicial.
Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el elemento fue referido a otro nosocomio para continuar con su atención médica especializada, donde se reporta en estado grave.
Al lugar del ataque acudieron elementos de la Policía Municipal, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona para preservar la escena.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y levantaron los indicios en el lugar para iniciar la carpeta de investigación.
El agente fue identificado en el lugar como Jorge Antonio “N”, de 46 años.
A pesar del fuerte despliegue de búsqueda por parte de elementos del Grupo de Reacción, hasta el momento no se reportan personas detenidas.