$!Atacan a balazos a policía municipal en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un elemento de la Policía Municipal en activo, identificado como Jorge “N”, resultó lesionado tras ser atacado a balazos, la tarde de este lunes, en la colonia Valle del Ejido.
El hecho se registró a las 17:50 horas, sobre la calle Tepuxtla, entre las avenidas Francisco I. Madero y Francisco González Bocanegra, donde de acuerdo a los primeros reportes, el agente fue interceptado por dos hombres armados.
Los agresores dispararon en su contra en al menos dos ocasiones, hiriéndolo en una de sus piernas.
Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que vecinos reportaron el hecho al 911.
Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Veteranos de Mazatlán, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Se reporta fuera de peligro.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y elementos del Ejército, quienes implementaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se reporten detenidos.
La Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación correspondiente.