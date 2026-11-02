$!Atacan a balazos a policía municipal en la colonia Valle del Ejido, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un elemento de la Policía Municipal en activo, identificado como Jorge “N”, resultó lesionado tras ser atacado a balazos, la tarde de este lunes, en la colonia Valle del Ejido.

El hecho se registró a las 17:50 horas, sobre la calle Tepuxtla, entre las avenidas Francisco I. Madero y Francisco González Bocanegra, donde de acuerdo a los primeros reportes, el agente fue interceptado por dos hombres armados.

Los agresores dispararon en su contra en al menos dos ocasiones, hiriéndolo en una de sus piernas.

Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que vecinos reportaron el hecho al 911.