$!Atacan a balazos a repartidor de comida en Laureles Pinos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un repartidor de comida resultó herido de bala durante la tarde de este jueves 11 de junio tras ser atacado por sujetos armados en la colonia Laureles Pinos, al sur de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Geranio, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba haciendo labores de reparto a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron al hombre, quien aún presentaba signos vitales.