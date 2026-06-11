$!Atacan a balazos a repartidor de comida en Laureles Pinos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un repartidor de comida resultó herido de bala durante la tarde de este jueves 11 de junio tras ser atacado por sujetos armados en la colonia Laureles Pinos, al sur de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Geranio, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba haciendo labores de reparto a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras el ataque, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron al hombre, quien aún presentaba signos vitales.
Se informó de manera preliminar que la víctima sufrió heridas de bala principalmente en ambas piernas, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente trasladaron al herido a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica especializada.
La zona donde ocurrió la agresión fue acordonada por las autoridades para preservar posibles evidencias relacionadas con el ataque.
En la escena fue localizada más de una decena de casquillos percutidos, los cuales fueron investigados y recogidos por la autoridad de investigación.