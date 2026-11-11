$!Atacan a balazos a sujeto en el fraccionamiento Arboledas en Mazatlán y lesionan a mujer de 56 años

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó herida como víctima colateral tras un ataque armado registrado contra un hombre que logró huir a través de las azoteas de la calle Cedro, en el fraccionamiento Arboledas.
Según versiones en el lugar, hombres armados perseguían y dispararon contra un vecino del sector, quien logró escapar por las azoteas de la zona, sin embargo, en el ataque una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.
La mujer herida fue identificada como Mónica “N”, de 56 años quien fue trasladada por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital para su valoración médica.
El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ni se ha informado sobre la identidad del hombre que era el objetivo del ataque.