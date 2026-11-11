$!Atacan a balazos a sujeto en el fraccionamiento Arboledas en Mazatlán y lesionan a mujer de 56 años

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó herida como víctima colateral tras un ataque armado registrado contra un hombre que logró huir a través de las azoteas de la calle Cedro, en el fraccionamiento Arboledas.

Según versiones en el lugar, hombres armados perseguían y dispararon contra un vecino del sector, quien logró escapar por las azoteas de la zona, sin embargo, en el ataque una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.