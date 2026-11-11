Seguridad
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Víctima colateral

Atacan a balazos a sujeto en el fraccionamiento Arboledas en Mazatlán y lesionan a mujer de 56 años

Mónica “N”, de 56 años, resultó lesionada por proyectil de arma de fuego tras un ataque armado contra un hombre que logró escapar de la agresión a través de las azoteas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/11/2026 09:52
11/11/2026 09:52

MAZATLÁN. _ Una mujer resultó herida como víctima colateral tras un ataque armado registrado contra un hombre que logró huir a través de las azoteas de la calle Cedro, en el fraccionamiento Arboledas.

Según versiones en el lugar, hombres armados perseguían y dispararon contra un vecino del sector, quien logró escapar por las azoteas de la zona, sin embargo, en el ataque una mujer resultó lesionada por proyectil de arma de fuego.

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La mujer herida fue identificada como Mónica “N”, de 56 años quien fue trasladada por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital para su valoración médica.

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El lugar fue acordonado por elementos de la Policía Municipal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento no se reportan personas detenidas, ni se ha informado sobre la identidad del hombre que era el objetivo del ataque.

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