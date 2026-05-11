$!Atacan a balazos a un cliente en expendio de cerveza de la colonia Progreso, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este lunes 11 de mayo en un expendio de cerveza ubicado en la colonia Progreso, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas en un negocio localizado frente al bulevar Las Torres, en la esquina con la calle Bellavista.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada como Jesús, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba en el lugar como cliente cuando al menos un civil armado se acercó y le disparó en repetidas ocasiones.
Tras la agresión, el ataque fue reportado al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano.
Paramédicos acudieron posteriormente al sitio y trasladaron al herido en ambulancia hacia un hospital de la ciudad, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.
En la escena quedaron múltiples casquillos percutidos regados sobre el pavimento, mientras que el expendio presentó al menos cuatro impactos de bala en la fachada principal.
La zona quedó bajo resguardo de las autoridades mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.