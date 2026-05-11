$!Atacan a balazos a un cliente en expendio de cerveza de la colonia Progreso, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la tarde de este lunes 11 de mayo en un expendio de cerveza ubicado en la colonia Progreso, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:30 horas en un negocio localizado frente al bulevar Las Torres, en la esquina con la calle Bellavista.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima, identificada como Jesús, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba en el lugar como cliente cuando al menos un civil armado se acercó y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el ataque fue reportado al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano.