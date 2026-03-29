$!Atacan a balazos a un hombre afuera de una secundaria en Barrancos, Culiacán

Un hombre fue atacado a balazos la tarde de este domingo 29 de marzo a las afueras de la escuela secundaria número 75, en la colonia Barrancos de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 15:30 horas sobre la calle Artículo 27, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima circulaba en una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.