$!Atacan a balazos a un hombre cuando se encontraba comprando en un local de tortas de Culiacán

El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas de este miércoles frente a la avenida Álvaro Obregón, en el cruce con la calle Solón Sabre.

Un hombre fue trasladado hacia un hospital luego de haber sido atacado a balazos cuando se encontraba comprando en un local de venta de tortas de la Colonia Lombardo Toledano, en el sector norte de Culiacán.

Según primeros reportes, la víctima se encontraba con un amigo comprando en el negocio de tortas cuando civiles a bordo de un vehículo sedán negro pasaron frente a él para dispararle con armas de fuego. Se reporta que los responsables huyeron rumbo al norte, sin embargo su paradero es desconocido.

Tras el ataque, la víctima fue asistida por su amigo y trasladada en un vehículo particular hacia un hospital, donde actualmente se encuentra bajo supervisión de los expertos en la salud. Cabe señalar que su identidad no ha sido revelada, así como su estado de salud actual.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron para resguardar la escena y en el pavimento colocaron múltiples vasos de plástico para asegurar los casquillos percutidos qué quedaron regados.