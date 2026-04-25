$!Atacan a balazos a un hombre dentro de frutería en el sector Chulavista, al sur de Culiacán

Un hombre resultó herido de bala tras ser víctima de una agresión dentro de una frutería en el sector Chula Vista al sur de Culiacán. La víctima resultó con al menos tres heridas de bala en distintas partes del cuerpo, y fue trasladado por la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica.





De manera preliminar, se informó que la persona agredida sería trabajador de la frutería, sin que se haya confirmado hasta el momento. El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:30 horas de este sábado 25 de abril, en un negocio ubicado sobre la Calzada de Las Torres o Paseo de los Ganaderos, casi esquina con el Bulevar Ejército de Occidente o Calle Jorge Romero Zazueta.



