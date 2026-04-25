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Violencia

Atacan a balazos a un hombre dentro de frutería en el sector Chulavista, al sur de Culiacán

La víctima resultó con al menos tres heridas de bala en distintas partes del cuerpo, y fue trasladado por la Cruz Roja Mexicana
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/04/2026 12:41
25/04/2026 12:41

Un hombre resultó herido de bala tras ser víctima de una agresión dentro de una frutería en el sector Chula Vista al sur de Culiacán.

La víctima resultó con al menos tres heridas de bala en distintas partes del cuerpo, y fue trasladado por la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica.

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De manera preliminar, se informó que la persona agredida sería trabajador de la frutería, sin que se haya confirmado hasta el momento.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:30 horas de este sábado 25 de abril, en un negocio ubicado sobre la Calzada de Las Torres o Paseo de los Ganaderos, casi esquina con el Bulevar Ejército de Occidente o Calle Jorge Romero Zazueta.

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En la entrada del establecimiento quedaron regados tres casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por el Ejército Mexicano.

La zona quedó bajo resguardo de personal militar, mientras que peritos de Fiscalía General del Estado acudieron a levantar evidencias e iniciar la investigación del caso.

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