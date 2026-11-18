MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido de bala luego de ser atacado por un sujeto armado que ingresó a su domicilio en la colonia Hacienda de Urías, en Mazatlán, la mañana de este miércoles. El ataque se registró sobre la calle Maizales, entre Pinares y Gardenias, donde, de acuerdo con testimonios, un hombre llegó en motocicleta, ingresó a la vivienda y disparó contra el habitante, quien se encontraba en una de las habitaciones.

Tras la agresión, el atacante salió del inmueble, abordó nuevamente la motocicleta y huyó del lugar, sin que hasta el momento se reportara su detención. El lesionado fue identificado como Miguel Ángel “N”, de 39 años, quien presentó una herida por proyectil de arma de fuego en la espalda.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al domicilio, brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.