$!Atacan a balazos a un hombre dentro de un negocio de carnitas en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la noche de este jueves en un negocio de carnitas ubicado en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 17:20 horas sobre el Bulevar Plan de Ayala, entre las calles Plutarco Elías Calles y Coronel José Rentería, luego de que se reportara al número de emergencias una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a la víctima con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego dentro del establecimiento, lo que motivó la llegada de paramédicos, quienes le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia a un hospital.
De acuerdo con información preliminar, la persona lesionada no sería el propietario del negocio; sin embargo, se desconoce si se trata de un trabajador o de un cliente.
El acceso al establecimiento fue acordonado por las autoridades, quienes localizaron indicios balísticos en el lugar. La zona quedó bajo resguardo mientras se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.