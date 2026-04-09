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Violencia

Atacan a balazos a un hombre dentro de un negocio de carnitas en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

La víctima fue localizada con heridas de bala dentro del local y trasladada a un hospital; se desconoce si es trabajador o cliente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/04/2026 17:56
09/04/2026 17:56

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la noche de este jueves en un negocio de carnitas ubicado en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 17:20 horas sobre el Bulevar Plan de Ayala, entre las calles Plutarco Elías Calles y Coronel José Rentería, luego de que se reportara al número de emergencias una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

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Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a la víctima con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego dentro del establecimiento, lo que motivó la llegada de paramédicos, quienes le brindaron atención y posteriormente lo trasladaron en una ambulancia a un hospital.

De acuerdo con información preliminar, la persona lesionada no sería el propietario del negocio; sin embargo, se desconoce si se trata de un trabajador o de un cliente.

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El acceso al establecimiento fue acordonado por las autoridades, quienes localizaron indicios balísticos en el lugar. La zona quedó bajo resguardo mientras se espera el arribo de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

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