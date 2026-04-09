$!Atacan a balazos a un hombre dentro de un negocio de carnitas en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos la noche de este jueves en un negocio de carnitas ubicado en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 17:20 horas sobre el Bulevar Plan de Ayala, entre las calles Plutarco Elías Calles y Coronel José Rentería, luego de que se reportara al número de emergencias una persona lesionada por disparos de arma de fuego.