Atacan a balazos a un hombre en el sector Los Pinos, en Culiacán

La víctima fue atendida en el lugar por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladado a una clínica para su atención
Noroeste/Redacción
12/11/2025 18:10
La tarde de este miércoles 12 de noviembre fue atacado a balazos un hombre por las calles del sector Los Pinos, en Culiacán.

La agresión ocurrió sobre la calle Río Nazas, entre la avenida Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre, alrededor de las 17:45 horas.

El afectado no ha sido identificado, solo se conoce que es un hombre adulto, de tez morena y complexión delgada, cabello y barba negra.

Al momento del ataque vestía un pantalón de mezclilla, playera y sandalias color negro.

En la escena, sobre la banqueta, quedó tirada una gorra color negra, así como diversas manchas de sangre producto del ataque.

La víctima fue atendida en el sitio por personal de la Cruz Roja Mexicana, y el sitio fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano.

