$!Atacan a balazos a un hombre en el sector Los Pinos, en Culiacán

La agresión ocurrió sobre la calle Río Nazas, entre la avenida Lázaro Cárdenas y 16 de Septiembre, alrededor de las 17:45 horas.

La tarde de este miércoles 12 de noviembre fue atacado a balazos un hombre por las calles del sector Los Pinos, en Culiacán.

El afectado no ha sido identificado, solo se conoce que es un hombre adulto, de tez morena y complexión delgada, cabello y barba negra.

Al momento del ataque vestía un pantalón de mezclilla, playera y sandalias color negro.

En la escena, sobre la banqueta, quedó tirada una gorra color negra, así como diversas manchas de sangre producto del ataque.

La víctima fue atendida en el sitio por personal de la Cruz Roja Mexicana, y el sitio fue asegurado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano.