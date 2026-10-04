Atacan a balazos a un hombre en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue baleado esta tarde, al parecer en su domicilio por el bulevar Morelos; informan que se encuentra grave.

El hombre fue identificado como Javier “N” de 48 años, el cual presentó al menos cuatro heridas por arma de fuego.

Las heridas se registraron en cuello, fémur, la clavícula izquierda y abdomen, por lo que se encuentra grave y fue trasladado a un hospital de Mazatlán.

Los hechos se presentaron alrededor de las 16:00 horas, cuando elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia y escucharon detonaciones de arma de fuego, trasladándose a la zona.

Los elementos encontraron a la persona lesionada afuera de su domicilio, donde al parecer llegaron unas personas y le dispararon.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja quienes trasladaron al lesionado al Hospital IMSS Bienestar para recibir atención médica.