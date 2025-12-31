$!Atacan a balazos a un hombre en la colonia Antonio Rosales, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido tras ser atacado a balazos durante la noche de este miércoles en la colonia Antonio Rosales, en Culiacán.

La agresión ocurrió sobre el callejón Colima, entre la calle Perú, aproximadamente a las 17:30 horas.

Según los primeros reportes, los responsables se trasladaban en un vehículo tipo sedán color gris.

La víctima fue estabilizada en el lugar por personal de Cruz Roja Mexicana y trasladada hacia un centro de salud.

Hasta el momento, la persona permanece sin identificar y se desconoce su estado de salud .