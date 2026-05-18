$!Atacan a balazos a un hombre en la colonia Aurora, en Culiacán; dejan una cachucha de la víctima

Un hombre fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 18 de mayo en la colonia Aurora, en el sector Las Quintas de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 14:20 horas sobre la calle Florentino Arciniega, entre las calles Justo Sierra y Antonio Castro, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio; sin embargo, al arribar se percataron que la víctima ya había sido trasladada por particulares a un hospital para recibir atención médica. Las versiones sobre cómo ocurrió la agresión no han sido esclarecidas oficialmente.