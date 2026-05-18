$!Atacan a balazos a un hombre en la colonia Aurora, en Culiacán; dejan una cachucha de la víctima

Un hombre fue atacado a balazos durante la tarde de este lunes 18 de mayo en la colonia Aurora, en el sector Las Quintas de Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 14:20 horas sobre la calle Florentino Arciniega, entre las calles Justo Sierra y Antonio Castro, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias 911 sobre una persona herida por disparos de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio; sin embargo, al arribar se percataron que la víctima ya había sido trasladada por particulares a un hospital para recibir atención médica. Las versiones sobre cómo ocurrió la agresión no han sido esclarecidas oficialmente.
En el lugar, las autoridades localizaron una cachucha color negro, presuntamente perteneciente a la víctima, además de un automóvil Toyota sedán color plateado que presentaba al menos dos impactos de bala.
Hasta el momento no se ha confirmado si dicha unidad pertenecía al hombre atacado o si únicamente quedó involucrada durante el atentado.
Asimismo, sobre el pavimento fueron encontrados al menos cuatro casquillos percutidos a pocos metros del vehículo baleado y de los demás indicios asegurados en la escena.
La identidad del lesionado no ha sido revelada oficialmente; únicamente se informó que se trata de un hombre de complexión delgada.
La zona fue acordonada mientras peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias para continuar con las investigaciones.