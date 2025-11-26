$!Atacan a balazos a un hombre en la colonia Jorge Almada, en Culiacán

Un hombre fue atacado a balazos durante la noche de este miércoles por las calles de la colonia Jorge Almada, en el Centro de Culiacán.
Durante el atentado, el hombre recibió al menos un disparo de arma de fuego en una de sus piernas.
La agresión ocurrió sobre la calle José María Morelos, entre la calle Constitución y General Ignacio Ramírez, alrededor de las 21:00 horas.
La víctima fue intervenida con primeros auxilios por paramédicos de Cruz Roja Mexicana que arribaron al lugar.
Posterior a eso, lo trasladaron hacia un hospital para recibir atención médica, mientras que la zona quedó resguardada por personal de Ejército Mexicano.