$!Atacan a balazos a un hombre en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

Un hombre fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo por las calles de la colonia Renato Vega Amador, al sur oriente de Culiacán. La agresión se reportó alrededor de las 12:30 horas de este sábado 6 de diciembre, sobre la calle Reno entre Abedules y Sauces.

El hombre transitaba en un vehículo Honda Accord de color dorado, el cual presentó impactos de bala entre el guardafango y la puerta del lado del piloto. Hasta el momento no se cuenta con la identidad, datos generales, ni estado de salud de la víctima.