Atacan a balazos a un hombre en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

La víctima fue ingresada a la Cruz Roja Mexicana donde permanece bajo observación médica
Noroeste/Redacción
06/12/2025 13:23
Un hombre fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de un vehículo por las calles de la colonia Renato Vega Amador, al sur oriente de Culiacán.

La agresión se reportó alrededor de las 12:30 horas de este sábado 6 de diciembre, sobre la calle Reno entre Abedules y Sauces.

El hombre transitaba en un vehículo Honda Accord de color dorado, el cual presentó impactos de bala entre el guardafango y la puerta del lado del piloto.

Hasta el momento no se cuenta con la identidad, datos generales, ni estado de salud de la víctima.

El hombre fue trasladado en vehículo particular a la Cruz Roja Mexicana, en donde permanece bajo observación médica.

Las instalaciones se encuentran resguardadas por personal de Ejército Mexicano y Policía Municipal de Culiacán, además de Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado que realizan las primeras indagatorias.

