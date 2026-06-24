Atacan a balazos a un hombre en Prados del Sol al sur de Culiacán; fallece en el hospital

CULIACÁN. _ Un hombre que hasta el momento permanece en calidad de desconocido falleció durante la madrugada de este miércoles en un hospital civil, luego de haber sido atacado a balazos en el fraccionamiento Prados del Sol, en la zona sur de Culiacán.

Los primeros reportes señalan que el occiso se localizaba en el exterior de un establecimiento comercial de conveniencia, situado en el cruce de la Calzada de Las Torres y la calle Salvador Elizondo de la colonia antes citada. En ese punto fue interceptada por civiles armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones en su contra para después escapar con rumbo desconocido.

El hecho delictivo fue reportado a los servicios de emergencia minutos antes de las 01:00 horas, lo que propició el despliegue de personal del Ejército Mexicano y de paramédicos de la Cruz Roja. Los socorristas proporcionaron los primeros auxilios al herido y de manera inmediata lo trasladaron al nosocomio, donde el personal médico dictaminó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Aunque las autoridades ministeriales no dieron a conocer los rasgos particulares ni la identidad del occiso, en el sitio de la agresión se localizó una bicicleta tipo montaña de color rojo, la cual presuntamente era de su propiedad.

Personal militar procedió a resguardar el perímetro para preservar la escena, mientras que peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el procesamiento del área y recolectaron diversos casquillos percutidos, mismos que se integraron a la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar los exámenes legales en espera de que acudan sus familiares a identificarlo.