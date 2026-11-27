MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado por hombres armados la noche de este viernes en el fraccionamiento Valle Bonito, quienes le dispararon desde un automóvil.
El hecho se registró a las 20:30 horas en el cruce de las calles Valle de México y Valparaíso.
Según versiones en el lugar, los ocupantes de un vehículo dispararon contra la víctima desde un vehículo en movimiento, para posteriormente retirarse del lugar.
El hombre quedó tendido en la vía pública con heridas en el cuello y en el brazo izquierdo.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, una vez estabilizado, lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
La ambulancia fue escoltada por una patrulla de la Policía Municipal como medida de seguridad.
En el lugar del ataque, elementos policiacos y fuerzas federales desplegaron un operativo, además de acordonar el área; personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar los trabajos de campo, recabar indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.