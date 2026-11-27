MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala tras ser atacado por hombres armados la noche de este viernes en el fraccionamiento Valle Bonito, quienes le dispararon desde un automóvil.

El hecho se registró a las 20:30 horas en el cruce de las calles Valle de México y Valparaíso.

Según versiones en el lugar, los ocupantes de un vehículo dispararon contra la víctima desde un vehículo en movimiento, para posteriormente retirarse del lugar.