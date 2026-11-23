De acuerdo con la información, hombres armados llegaron hasta donde se encontraba la víctima, quien descansaba bajo la sombra de un árbol, y le dispararon en repetidas ocasiones para después huir con rumbo desconocido.

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos cuando se encontraba afuera de su vivienda, en la colonia Coto Bello, colindante con el fraccionamiento Santa Teresa, en Mazatlán.

El hombre recibió más de 10 impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Fue auxiliado por paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes acudieron al lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladaron de urgencia a un hospital.

El herido fue identificado como César Uziel, de aproximadamente 35 años de edad.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.