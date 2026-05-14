$!Atacan a balazos a un hombre frente al tutelar de menores de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala durante la tarde de este jueves 14 de mayo tras ser atacado a tiros frente al Centro de Internamiento para Adolescentes, en Culiacán. El hecho fue reportado alrededor de las 16:40 horas a un costado de la carretera Culiacán-Navolato, donde ciudadanos alertaron sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad recostado a un lado de la vialidad con múltiples heridas. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se encontraba en la zona cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.