$!Atacan a balazos a un hombre frente al tutelar de menores de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre resultó herido de bala durante la tarde de este jueves 14 de mayo tras ser atacado a tiros frente al Centro de Internamiento para Adolescentes, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 16:40 horas a un costado de la carretera Culiacán-Navolato, donde ciudadanos alertaron sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.
Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad recostado a un lado de la vialidad con múltiples heridas.
De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se encontraba en la zona cuando al menos un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron posteriormente para brindarle atención médica y trasladarlo de emergencia a un hospital de la ciudad. De manera preliminar se informó que el hombre fue ingresado delicado de salud.
En la escena quedaron al menos nueve casquillos percutidos de arma corta, por lo que el área fue acordonada para permitir las labores de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente.