Atacan a balazos a un joven en campo deportivo de Urbivilla del Prado, en Culiacán

Un joven fue atacado a balazos durante la noche de este martes en un campo deportivo del fraccionamiento Urbivilla del Prado, al norte de Culiacán.

La víctima se trata de Daniel “N”, de 21 años de edad, a quien agredieron cuando se encontraba en un campo de fútbol americano.

Tras el atentado, resultó con heridas por proyectil de arma de guardia en tórax y abdomen, por lo que fue llevado de urgencias hacia un centro de salud para ser intervenido.

El lugar del ataque fue un campo deportivo ubicado por el bulevar Paseo Laurel, entre los bulevares Paseo del Sauce y Paseo del Roble.

La zona fue asegurada por corporaciones de seguridad pública, para que luego agentes de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.