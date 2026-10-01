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Violencia

Atacan a balazos a un joven en la Colonia Montuosa de Mazatlán; lo trasladan grave

Juan José, de 24 años, alcanzó a ocultarse dentro de la vivienda después de ser atacado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/10/2026 18:36
01/10/2026 18:36

MAZATLÁN._ Hospitalizan grave a Juan José, tras ataque armado en un callejón de la Colonia Montuosa.

La agresión a balazos fue reportada a las 17:00 horas, indicando el Callejón 28 de Julio casi esquina con Bernardo Vázquez de la Colonia Montuosa.

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Juan José "N", de 24 años se encontraba afuera de su casa en el mencionado callejón, cuando hombres armados ingresaron al callejón disparando y lograron herirlo, pero alcanzó a ocultarse dentro de la vivienda.

Al lugar llegaron elementos del Ejército y personal de Sanidad le brindaron los primeros auxilios hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes finalmente lo trasladaron de urgencia a un hospital.

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La zona quedó acordonada hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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