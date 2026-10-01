$!Atacan a balazos a un joven en la Colonia Montuosa de Mazatlán; lo trasladan grave

La agresión a balazos fue reportada a las 17:00 horas, indicando el Callejón 28 de Julio casi esquina con Bernardo Vázquez de la Colonia Montuosa.

MAZATLÁN._ Hospitalizan grave a Juan José, tras ataque armado en un callejón de la Colonia Montuosa.

Juan José "N", de 24 años se encontraba afuera de su casa en el mencionado callejón, cuando hombres armados ingresaron al callejón disparando y lograron herirlo, pero alcanzó a ocultarse dentro de la vivienda.

Al lugar llegaron elementos del Ejército y personal de Sanidad le brindaron los primeros auxilios hasta la llegada de Paramédicos de Bomberos Veteranos, quienes finalmente lo trasladaron de urgencia a un hospital.